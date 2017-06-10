400 тис. мешканців Донеччини без води вже третій день

10.06.2017 Поділитися

У 5 районах Донеччини близько 388 тис. людей залишаються без централізованого водопостачання після обстрілів 8 червня. Про це повідомляє ДСНС.

У службі зазначають, що водопостачання населенню (близько 388 тис. мешканців) у 5 районах області здійснюється погодинно з 21 резервного резервуару загальною ємністю 61 тис. м3, а саме: Покровський (178 тис. чол., 5 резервуарів - 27 тис. м3), Селидовський (80 тис. чол., 6 резервуарів - 7 тис. м3), Волноваський (50 тис. чол., 4 резервуари - 16 тис. м3), Добропільський (50 тис. чол., 2 резервуари - 2 тис. м3) та Мар’їнський (30 тис. чол., 4 резервуари - 9 тис. м3).

Нагадаємо, 8 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону, яка забезпечує водою три фільтрувальні станції на підконтрольній території, а саме: Карлівську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха) та Старокримську (м. Маріуполь).

Відділ моніторингу