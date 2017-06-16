42 присутніх депутатів: початок сесії міськради затримали на майже 20 хвилин

16.06.2017 Поділитися

У Полтаві все ж почалася сесія міської ради, хоча її початок затримали на майже 20 хвилин.

Реєстрацію не могли провести через те, що депутатів від «Свободи» не впускали до сесійної зали. Без них набиралося 36 народних обранців.

Зазначимо, що на сьогоднішній сесії збираються розглянути 80 питань. 4 з яких про надання дозволів щодо МАФів.

8. Про надання згоди на тимчасове розміщення пересувних споруд та дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Половка, 78д.

22. Про розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

23. Про надання згоди на розміщення тимчасової споруди – майданчику для тимчасового зберігання транспортних засобів вздовж просп. Миру.

24. Про затвердження та погодження документації із землеустрою на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

Про обіцяний Мамаєм мораторій у цих питаннях не сказано ні слова.

Також для забезпечення порядку поліція виставила 70 правоохоронців. Це безпрецендентна кількість поліціянтів.

Віктор Карпенко