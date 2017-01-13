428 людей скористалися послугами полтавських пунктів обігріву

13.01.2017 Поділитися

Із 15 грудня, коли був встановлений перший пункт обігріву, їх послугами скористалось 428 людей – повідомляє Управління з питань соцзахисту Полтавської ОДА.

Перший пункт обігріву було встановлено по вул. Великотирнівська, 1а. Після похолодання було відкрито ще 3 пункти по місту за адресами вул. М. Бірюзова, 76; пров. Шевченка, 5; та вул. Анатолія Кукоби, 39. За минулу добу до вищезазначених палаток у Полтаві обігріву звернулося 24 особи.

Також 6 палаток діють у Кременчуці у приміщеннях вокзалу, трьох міських лікарень та біля торгових центрів. Загалом по області розгорнули 113 пунктів обігріву.

Відділ монторингу