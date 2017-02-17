43% українського газу та 12% нафти видобуває Полтавщина

17.02.2017 Поділитися

Статистичні дані свідчать, що область – у числі лідерів згідно показників сільськогосподарської галузі та наповненням держбюджету й видобутку вуглеводнів у країні.

Так, під час круглого столу за підсумками соціально-економічного розвитку Полтавської області в 2016 році зазначили, що наш регіон має значні досягнення в промисловості, адже забезпечує у країні 66% видобутку газового конденсату, 43% – природного газу і 12% нафти. А за обсягами інвестування Полтавщина – сьома серед 24 областей.

За 2016 рік область сплатила 28,1 млрд грн. до державної та місцевих скарбниць. А до загального фонду місцевих бюджетів спрямували 6,1 млрд грн. Це на 30,4% більше, ніж торік. Завдяки децентралізації, 12 об’єднаних громад в області отримали до бюджетів 542 млн грн.

Віктор Карпенко