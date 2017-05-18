450 млн грн заклали на реконструкцію «Аеропорт-Полтава»

18.05.2017 Поділитися

Через розвиток залізничного та автомобільного транспорту, повітряний міжрегіональний рух став менш рентабельним, про це говорили під час зустрічі щодо перспективи розвитку полтавського летовища.

Оскільки практично всі регіональні аеропорти країни стали збитковими, держава віддала їх міським або обласним органам влади. Також для розвитку аеропорту Полтави закладені 450 млн грн. у програмі розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженій Кабміном.

На думку учасників зустрічі, полтавський аеропорт має усі передумови для розвитку, проте для цього треба реабілітувати не лише летовище, а й місцевий туризм в області. Зазначається, що в цьому проекті має бути зацікавлений не лише обласний бюджет, а й потенційні іноземні інвестори.

В Україні вже є приклади вдалої реалізації подібних проектів. У Херсоні місцевий аеропорт відновили коштом обласного бюджету. Тепер летовище приймає міжнародні рейси, зокрема з Туреччини.

Наразі аеропорт фінансується з обласного бюджету. Щороку на утримання життєдіяльності летовища виділяється 2 млн грн. Власні заробітки авіапідприємства не дозволяють йому навіть вийти в нуль. За обласні та власні кошти «Аеропорт-Полтава» лишається дієздатним підприємством, його злітна смуга може приймати повітряні судна середньої ваги, здійснювати їх комерційне, наземне та технічне обслуговування.

Віктор Карпенко