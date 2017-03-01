450 полтавців отримали пільгові кредити на житло на суму 30 млн грн

01.03.2017 Поділитися

За 5 років дії програми «Власний дім» на Полтавщині 450 людей отримали кредити під 3% річних на придбання житла на суму 30 млн грн. Невикористаними залишилися ще 30 млн грн.

14 млн грн виділили з держбюджету, 10 млн грн надійшло з області, 6 млн виділили місцеві бюджети. Про це розповіли під час постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин.

Так, за минулий рік 7 військових отримали такі кредити на будування, добудову чи купівлю житла. Частіше за все полтавці користуються програмою «Власний дім» для того, аби придбати недобудоване чи вже зведене житло.

Найбільше кв. м. житла за підтримки програми ввели в експлуатацію в Семенівському (4392 кв. м.), Оржицькому (2846 кв. м.) та в Полтавському (2690 кв. м.) районах. Найменше – у Пирятинському (346 кв. м.) та Лубенському (320 кв. м.) районах.

Віктор Карпенко