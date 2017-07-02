46% ВВП України – «тіньова» економіка, – дослідження

02.07.2017 Поділитися

Україна увійшла до трійки країн з найбільшим обсягом тіньової економіки. Про це йдеться в дослідженні міжнародної Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA), яке цитує видання РБК.

Сектор української економіки, що перебуває «в тіні», за даними дослідників, становить 46% від ВВП або 1,1 трлн грн.

У Нігерії цей показник становить 48% ВВП, на першому місці – Азербайджан, 67% ВВП.

Слідом за трійкою країн з найбільшим обсягом тіньової економіки йдуть Росія і Шрі-Ланка (39% і 38% відповідно). Всього враховані показники 28 держав.

Експерти ACCA визначають тіньову економіку як економічну діяльність і отриманий від неї дохід, які знаходяться за межами системи державного регулювання, оподаткування або нагляду. Найменші показники обсягу тіньового сектора за підсумками 2016 року зафіксовано в США (7,8% ВВП), Японії (10%) і Китаї (10,2%).

Частка тіньової економіки в глобальному ВВП склала в 2016 році 22,66%, підрахували в ACCA. У найближчі роки вона буде скорочуватися: до 22,5% – в 2017 році, 22,1% – у 2020 році і 21,4% – в 2025 році, прогнозують експерти.

Відділ моніторингу