48% постраждалих від торгівлі людьми є випускниками професійно-технічних закладів

11.01.2017 Поділитися

В Полтавській облдержадміністрації підсумували результати реалізації проекту «Підвищення обізнаності вразливих дітей та молоді, які навчаються в професійно-технічних навчальних закладах Полтавської області щодо безпечної міграції та працевлаштування».

За словами організаторів заходу, проект було реалізовано у партнерстві з Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.

– Основним завданням проекту є підвищення рівня обізнаності дітей та молоді, які навчаються в 12 професійно-технічних навчальних закладах Полтавської області з явищем торгівлі людьми, її формами та ознаками. Розповісти основні правила безпечної міграційної поведінки, працевлаштування в Україні та за кордоном з метою запобігання випадків потрапляння дітей та молоді до ситуації торгівлі людьми. Цього разу особливістю проекту є акцент на учнях ПТНЗ, які проживають у гуртожитках, – розповіла експерт Ольга Гришко.

Підсумовуючи результати роботи проекту за 2016 рік, спеціалісти Департаменту освіти запевнили, що проект реалізовувався за трьома етапами. Першим із них стало налагодження зав’язків із заступниками директорів з виховної роботи ПТНЗ. У рамках цього етапу було надіслано запити до 27 навчальних закладів у яких навчається близько 7000 учнів.

Другий і третій етапи полягали у проведенні тренінгів «Безпечна міграція та протидія торгівлі людьми». У них задіяли психологів та вихователів училищ. Загалом захід було проведено у 12 навчальних закладах. Метою цих етапів стало пояснення правил безпечного працевлаштування та міграції випускників.

В підсумкові було зазначено, що роботу проведено з 1500 учнями професійно-технічних закладів,

Учасники обговорення стверджують, що дія проекту не припиняється і в цьому році планується охопити всі училища, а також створити гарячу лінію для попередження та протидії випадкам торгівлі людьми.

Олександр Гуцул