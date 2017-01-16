49 полтавців звернулися до місцевих пунктів обігріву

16.01.2017 Поділитися

За вихідні послугами полтавських пунктів обігріву скористалось 49 осіб – повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації.

Не дивлячись на те, що вихідними прослідковувалося потепління, кількість людей, які звернулися до місцевих пунктів обігріву не зменшилася. У суботу кількість відвідувачів становила 36 осіб, у неділю їх стало менше – 13 людей.

Загалом, за час роботи пунктів обігріву на Полтавщині, їх послугами скористались 477 людей. Усього по області їх діє 113. У місті вони працюють по вул. Великотирнівська, 1а, вул. М. Бірюзова, 76; пров. Шевченка, 5; та вул. Анатолія Кукоби, 39.

Відділ моніторингу