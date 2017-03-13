5 га лісу висадить «Останній Бастіон» із лісгоспом у Полтавському районі

13.03.2017 Поділитися

Представники «Останнього Бастіону» спільно з ДП «Полтавське лісове господарство» та полтавцями залісять 5 га на території села Сем’янівка Полтавського району саджанцями сосни, акації, червоного та звичайного дубу. Акція з висаджування дерев запланована на 16-17 березня й проходитиме як захід із турботи про екологію регіону, розповів Олексій Бондаренко, начальник відділу лісового господарства.

Директор лісгоспу Андрій Барсуков зазначив, що господарство залюбки прийме допомогу полтавців у залісненні території. «Останній Бастіон» запрошує всіх активних і свідомих мешканців Полтави та району долучитися до масштабного заходу з висаджування лісу.

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