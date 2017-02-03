— Эта программа не нова, ее основал профессор Нетяженко еще в бытность министром здравоохранения Раисы Богатыревой, а при премьере Яценюке — запретили.



На реимбурсацию выделено 500 миллионов гривен лишь на 21 наименование лекарств, из которых 16 приходятся на сердечно-сосудистые заболевания, а конкретно — для гипертоников. Два препарата из списка назначают при сахарном диабете и три — для больных бронхиальной астмой. То есть, при необходимых десяти препаратах при диабете дают два, при необходимых десяти при астме — три.



Но это все равно хорошая мера. Особенно для гипертоников. Потому что повышенное артериальное давление приводит к таким трагическим последствиям как инфаркт и инсульт. Теперь, с начала 2017-го на то, чтобы гипертоники могли снизить давление, по моим подсчетам из этих средств пойдет около 400 миллионов гривен. Хотя хотели выделить 900 миллионов, что соответствует реальному покрытию расходов на препараты для нуждающихся гипертоников, потом – 800, но в итоге выделили лишь 400. Еще 100 миллионов пойдут на диабетиков и астматиков. Хотя реально необходимо около 2,5 млн гривен для покрытия нужд больных по этим трем типам заболеваний. Выделили примерно 1/5 часть необходимых средств. Но спасибо, что есть хоть это.



Что касается реферирования цен, то тот механизм, который предложен, не приведет к тому, что цены снизятся на 30%, скорее, эти лекарства полностью исчезнут из продажи. Потому что у нас доллар сегодня по 26, а завтра — уже по 29, а лекарства отрегулированы по 26, и поставщики окажутся в убытках. Так зачем тратить на это силы и средства?



Референтное ценообразование, как и реимбурсация, существуют в странах, где работает страховая медицина. Там под протоколы об оказании медпомощи и под медстраховку эта мера эффективно функционирует.



Если же в целом говорить о декларируемой медицинской реформе, то сегодня нет политической воли ни у власти Украины, ни у парламентского большинства, чтобы претворить в жизнь до конца хотя бы один пункт. Но есть совершенно очевидное другое желание — сэкономить деньги на охране здоровья. Почему нет плана ни по одному пункту из реформы? Да потому что нет юридических документов, которые бы позволяли представить хотя бы один пункт плана в разрезе от «а» до «я». В бюджетах 2015-2017 годов не было заложено ни единой гривны на строительство новой системы охраны здоровья. Потому по большому счету все, что нам сегодня представляют, — это манипуляции сознанием пациентов и дилетантство.