5 загиблим кременчуцьким військовим встановлять меморіальні дошки

02.06.2017 Поділитися

У вищому професійному училищі Кременчука №7 встановлять меморіальні дошки загиблим на Сході України випускникам закладу.

Ініціатором такого заходу став колектив навчальної установи. Так, незабаром на фасаді ВПУ№7 з’являться меморіальні дошки загиблим випускникам Антону Кирилову, Володимиру Шульзі, Євгену Садовничому, Миколі Вашурі та Дмитрові Мовчану.

Зазначається, що усі фінансові витрати заклад бере на себе.

Раніше військовому Антону Дзерину відкрили меморіальну дошку в селі Бутенки Кобеляцького району. Хлопець загинув у березні цього року під час бойових дій на Сході України. На війні мав позивний «Пікассо».

20-річний хлопець загинув у районі Мар’їнки, що на Донеччині під час боїв із ворожою диверсійно-розслідувальною групою.

Відділ моніторингу