50 млн грн витратять на капремонт 350 полтавських багатоповерхівок

01.06.2017 Поділитися

На капітальний ремонт полтавських багатоповерхівок у 2017 спрямовали понад 50 млн грн, на поточний – більше 4 млн.

Плани ремонтів у нижчезазначених багатоповерхівках сформували з урахуванням звернень самих мешканців. Також врахували потребу в реконструкції. Зазначається, що спершу ремонти зроблять у старих будинках.

На капітальний ремонт покрівель цьогоріч спрямовано 15 млн грн. На ремонт дахів, оголовків димових та вентиляційних каналів – 2 мільйони. Наразі роботи ведуться за адресами: вул. Рєпіна, 8; Соборності, 44, 46, 25, 25-а, 25-б, 22; Б.Хмельницького,34; Ватутіна,3-а; В.Чорновола,4-а; 23 Вересня, 3, 9; Космічний,5, 6; Кучеренка,9, к.1, 2, 3, 4; Г.Хоткевича,3; Гетьмана,11; Хорольський,5-а; А.Кукоби,14-а; Ломаний,14; Кучеренка,12; Гожулівська,18; К.Шосе,54-а, 76, 54; І.Мазепи, 19; Великотирнівська ,35/1; Пушкіна,126/8; Г.Сагайдачного, 8; Ст.Кондратенка, 4; Сортувальна, 13а; Європейська, 139, Пушкарівська, 22 а.

Хочуть також відремонтувати 240 дахів будинків. До слова, у минулому році комунальники відремонтували 165 дахів.

На заміну трубопроводів спрямовано 15 млн грн. Вже розпочаті ремонтні роботи по їх заміні за адресами: Б.Хмельницького,7, 11; Стрітенська, 34-а; Європейська,147; Ст.Фронту,36; Балакіна,8; І.Мазепи,34, 17; Опитна,6; Шевченка,102; П.Юрченка,5; Пушкарівська,26; Героїв АТО,118/2 к.4.

На оновлення сходових клітин у багатоповерхових житлових будинках з міського бюджету спрямовано 10 млн грн. Роботи уже ведуться за адресами: Героїв АТО,116 к.1; Соборності,74; Шевченко, 102; Європейська,106; Стрітенська, 34-а; Ю.Кондратюка, 9 1-6 під’їзди; Г.Сталінграду, 17/24, к. 1, про. Ламаний, 16.

Завершити усі роботи планують до середини осені.

Віктор Карпенко