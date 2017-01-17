500 людей скористалось пунктами обігріву на Полтавщині

17.01.2017 Поділитися

З початку морозів вже 500 людей по області звернулося до місцевих пунктів обігріву.

Щодоби до палаток обігріву, які розташовані по усій області, звертаються десятки соціально незахищених людей, безхатченків. За минулу добу до таких пунктів звернулося 22 людини – повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

Серед послуг, що надаються у обігрівальних палатках – чай, бутерброди та тимчасовий нічліг. Загалом, по Полтавській області розгорнули 113 таких пунктів, 4 з яких у Полтаві, 6 – у Кременчуці. Вони почали діяти 15 грудня. Термін, по який вони працюватимуть, наразі не відомо.

Відділ моніторингу