55 земельних ділянок надали учасникам бойових дій на Полтавщині
770
|Поділитися
На Полтавщині надали 55 земельних ділянок для учасників бойових дій на сході України.
За даними управління Держгеокадастру в Полтавській області, за останній тиждень було прийнято 954 накази про виділення земельних ділянок учасникам бойових дій на сході України та родинам загиблих військових.
За словами землеупорядників, цей показник є одним із найвищих по Україні.
Окрім цього, безпосередньо надано у користування уже 55 ділянок сільськогосподарського призначення.
Нагадаємо, що загальна кількість земель, що передані у користування військовим у різних областях становить 585 земельних ділянок загальною площею 922,09 гектара.
Відділ моніторингу