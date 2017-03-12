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55 земельних ділянок надали учасникам бойових дій на Полтавщині

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55 земельних ділянок надали учасникам бойових дій на Полтавщині

На Полтавщині надали 55 земельних ділянок для учасників бойових дій на сході України.

За даними управління Держгеокадастру в Полтавській області, за останній тиждень було прийнято 954 накази про виділення земельних ділянок учасникам бойових дій на сході України та родинам загиблих військових.

За словами землеупорядників, цей показник є одним із найвищих по Україні.

Окрім цього, безпосередньо надано у користування уже 55 ділянок сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, що загальна кількість земель, що передані у користування військовим у різних областях становить 585 земельних ділянок загальною площею 922,09 гектара.

Відділ моніторингу

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