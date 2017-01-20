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550 полтавців отримали допомогу в пунктах обігріву

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550 полтавців отримали допомогу в пунктах обігріву

Все більше місцевих мешканців звертаються до пересувних пунктів обігріву.

Так, станом на 20 січня вже 553 полтавця отримали допомогу в обласних палатках обігріву. За добу таких осіб було 17.

По області зараз діють 113 обігрівальних пункти. Безпосередньо у Полтаві їх 4. Кременчук, у свою чергу, розгорнув 6 таких палаток.

Також, протягом доби для підтримання автошляхів області в проїжджому стані було залучено 23 одиниці техніки та 44 працівника ДП «Облавтодору». Автошляхи області знаходяться в проїжджому стані.

Відділ моніторингу

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