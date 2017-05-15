5,7 млн грн зекономило «ProZorro» полтавським капбудівникам

15.05.2017 Поділитися

Під час наради в Полтавській ОДА начальник Управління капбудівництва Тимофій Голбан відзвітував за рік роботи та розповів про помилки та витрачені кошти.

Так, минулого року Управління капбудівництва виступило замовником робіт на близько 30 об’єктах, на виконання яких витратили 109 млн грн. Управління отримало 59 млн грн із державного бюджету, 47,3 млн грн — з обласного, та 3 млн грн на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

– На нашому сайті розміщена інформація про всі об’єкти капбудівництва: дані про підрядника, вартість робіт та посилання на електронні закупівлі – Голбан.

Управління проводить закупівлі через портал «ProZorro». У минулому році завдяки цьому вдалося зекономити 3,3 млн грн. На тендерах, завершених у цьому році, УКБ зекономило 2,4 млн грн.

Говорячи про будівництво кардіоцентру, начальник Управління розповів про проблеми, які виникають у ході проведення робіт. Так, проектна організація допустила значні помилки, через що УКБ довелося наймати нового проектанта.

Віктор Карпенко