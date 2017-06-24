6 голів та розгром «Креміня» горішньоплавнівським «Гірником-Спорт»

24.06.2017 Поділитися

Незважаючи на те, що інтрига в матчі була відсутня, а вся гра пройшла практично на половині поля гостей, подивитися поєдинок прийшло чимало глядачів, що завітали на гру проти сімнадцятирічних гравців з Кременчука.

«Гірник-Спорт» 6:0 «Кремінь-2000»

Голи: ІНП, 8, 45, Фаюк, 24, Моїсеєнко, 26, Прутян, 50, Шевчук, 84.

У першому таймі «Гірник-Спорт» виступав в такому складі: Мирний, 2. Носарєв, 5. Кравчук, 21. Цапій, 26. ІНП, 4. ІНП, 9. Моїсеєнко, 8. Корольков (к), 25. ІНП, 19. Дячук, 7. Фаюк.

У другому таймі на поле в складі «Гірника-Спорт» вийшли: Камінський, 2. Носарєв, 22. Курелех, 3. Голядинець, 11. Коваленко, 54. Павлик, 93. Разуваєв, 99. ІНП, 77. Панасенко, 14. Шевчук (к), 17. Прутян.

Як зізнався після матчу головний тренер «Гірника-Спорт» Сергій Пучков, він не звертав уваги на те, хто і як забивав голи. Головним було подивитися в справі нових футболістів, які перебувають на перегляді, а також побачити в якій готовності інші гравці «Гірника-Спорт». Єдина репліка Сергія Валентиновича з приводу результативності в цьому матчі, це зауваження команді, яка повинна була вже до 4-й хвилині вести в рахунку 2: 0, а не забивати перший гол лише на 8-й хвилині.

Втім, один із гравців, що знаходяться на перегляді й грав під 25 номером в центрі півзахисту, напевно, привернув увагу головного тренера «гірників», оскільки вдало підключався до атаки і в першій 45-хвилинці оформив дубль.

Також до перерви відзначилися Андрій Фаюк і Олексій Моісеєнко, які відзначилися в середині тайму з різницею в дві хвилини. Цікаво, обидва цих автора забитих м'ячів грали під незвичними номерами. Андрій поміняв 16 номер на 7, під яким грав Вадим Яворський, а Олексій Моісеєнко грав під 9 номером, оскільки його улюблена «десятка» була відсутня на запасний білій формі, в якій грала команда.

Після перерви «Гірник-Спорт» також провів практично весь час на половині поля суперника, однак забив в два рази менше голів. Автор одного з них Андрій Шевчук також пробував атакувати ворота кременчужан ударом через себе, але в цей раз обійшлося без голу-красеня. Ну і на радість місцевим вболівальником, на початку тайму холоднокровно розібрався з захисниками і голкіпером вихованець ДЮФК «Гірник-Спорт» Роман Прутян, який забив п'ятий м'яч у ворота молодіжного складу «Кременя», на воротах у якого в цей день стояв тренер воротарів у дитячих секціях «Кременя» Олександр Гринько.

Що ж до воротарів «Гірника-Спорт», кожен з яких знаходиться на перегляді, то в цей день роботи у них було не так багато. У першому таймі на ворота Віталія Мирного пройшло кілька атак, але запам'ятався лише один удар здалеку, після якого м'яч пролетів вище воріт. У другому таймі Юрій Камінський також практично залишився без роботи, адже м'яч також зрідка потрапляв в штрафний майданчик господарів.

Наступний матч ФК «Гірник-Спорт» проведе в понеділок, 26 червня (17:00). Суперником нашої команди стане аматорська команда «Геологія» (Нова Галещина).

Віктор Карпенко