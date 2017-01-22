600 людей отримали допомогу у полтавських пунктах обігріву

22.01.2017 Поділитися

Майже півтора місяці діють пункти обігріву по Полтавській області. За цей період до них звернулося за послугами вже 600 людей.

Майже півтора місяці діють пункти обігріву по Полтавській області. За цей період до них звернулося за послугами вже 600 людей.

Так, за вихідні до пересувних палаток обігріву звернулося понад 40 людей. В основному це безхатченки, соціально незахищені верстви населення - повідомляють в управлінні цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації.

У пунктах обігріву постраждалі від холоду можуть отримати чай, бутерброди, тимчасовий нічліг. За потреби відвідучавів таких палаток через переохолодження направляють до лікарень.

Загалом, по області діє 113 пунктів обігріву. 4 з них - у Полтаві за адресами: вул. Великотирнівська, 1а; вул. М. Бірюзова, 76; пров. Шевченка, 5; та вул. Анатолія Кукоби, 39 (у приміщенні Подільської районної ради). У Кременчуці таких пунктів 6. Розташовані вони у трьох міських лікарнях, на вокзалі та біля ТЦ «Амстор» та «Галактика».

Відділ моніторингу