621 ветеран війни на Сході України отримав землі цього тижня, з них 80 – полтавських військових

03.06.2017 Поділитися

За цей тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях України надано у власність учасникам війни на Сході України 621 земельну ділянку загальною площею 918,42 га.

Найбільше ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності надали полтавським військовим – 80, кропивницьким – 69, хмельницьким – 64, вінницьким – 61.

Також у службі відзначають, що цього тижня підписали 1 117 наказів про надання земельних ділянок захисникам України та їхнім сім’ям.

Найбільше наказів про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийнято головними управліннями Держгеокадастру у Хмельницькій – 258, Вінницькій – 121, Київській – 104, Львівській – 75 областях.

Відділ моніторингу