6,3 млрд грн коштуватиме ліцензія на 4G для мобільних операторів

04.07.2017 Поділитися

Сьогодні схвалили умови введення в країні системи зв'язку – 4G. Також стали відомими визначені вимоги до роботи операторів, умови проведення тендерів на продаж ліцензій та їх вартість.

Очікується, що початкова вартість ліцензій 4G складе близько 6 млрд 300 млн грн: 2,3 млрд за діапазон 2 600 МГц і 4 млрд за 1 800 МГц.

Відзначимо, що зараз в Україні йде активне впровадження стандарту третього покоління UMTS. «Lifecell», «Київстар» та «Vodafone Україна» отримали ліцензії на цей зв'язок 23. 02. 2015р.

Робота з упровадженню 4G просувається повільніше, адже Порошенко підписав указ про введення цього стандарту зв’язку майже 2 роки тому (21 липня 2015 р.).

22 травня 2017 року норму гранично допустимого рівня електромагнітного випромінювання підвищили в 4 рази – з 2,5 до 10 мкВт/кв.м. см. Без цього мережу 4G технічно не зможе працювати.

Відділ моніторингу