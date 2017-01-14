65 наказів про видачу землі українським військовим підписали на Полтавщині

14.01.2017 Поділитися

За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях надано у власність учасникам війни на Сході України 351 земельну ділянку загальною площею 555,16 гектара – повідомляє ГУ Держгеокадастру Полтавської області.

З них 65 наказів отримали полтавські військові. Найбільше ж земельних ділянок отримали захисники України з Хмельниччини – 158, Вінничини – 147, та Дніпропетровщини – 86. Зазначається, що отримана земля буде використана для сільськогосподарських потреб.

За тиждень з 6 до 13 січня 2017 року до територіальних органів Держгеокадастру надійшло на погодження за принципом екстериторіальності 1 996 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Відділ моніторингу