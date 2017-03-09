68 портретів Шевченка планують вишити полтавські митці

09.03.2017 Поділитися

Полтавські майстри планують вишити 68 портретів Тараса Шевченка до 204-річниці з Дня народження поета у 2018 році. Про це повідомили самі митці під час презентації проекту «Проектна галерея Тараса Шевченка».За їхніми словами, на таке рішення їх надихнули роботи художника Григорія Кисіля.

Ідея створення експозиції виникла під час перегляду четвертого випуску альбому «Портрети Тараса Шевченка» із серії «Українська вишивка» Григорія Кисіля, де автор розробив загальновідомий сьогодні вишиваний портрет Кобзаря.

– На презентацію були запрошені 50 майстрів з різних куточків Полтавщини. Особливо багато їх завітало з Гадяча. Після закінчення презентації, вони отримають портретні заготовки та необхідні нитки і знаряддя, якими будуть їх вишивати до наступної річниці з дня народження поета. Загальна кількість запланованих робіт – 68, – розповіла заступниця начальника управління культури Полтавського міськвиконкому, начальниквідділу охорони культурної спадщини та культурної політики Валентина Вождаєнко.

За її словами, всі роботи будуть виконувати досвідчені вишивальниці, що вже не раз мали справу з портретними роботами. Окрім цього, на кожному із полотен буде вишито афоризм із творів Шевченка.

Нагадаємо, сьогодні пройшла низка заходів за участі представників міської та обласної влади, громадських активістів та жителів міста, серед яких покладання квітів до пам’ятника Кобзаря на честь 203-річчя від його дня народження.

Довідково:

Кисіль Григорій Олексійович – художник декоративно-ужиткового мистецтва. заслужений майстер народної творчості.