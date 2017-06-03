6,9 тис. полтавців зареєструвалося на ЗНО з історії України, 350 не прийшло – ХРЦОЯО

03.06.2017 Поділитися

Майже сім тисяч абітурієнтів з Полтавської області зареєструвались на зовнішнє незалежне оцінювання з історії України.

Тестування проходило в 31 одному пункті. Більшість з них у Полтаві, Кременчуці та Миргороді. Для проходження цього ЗНО зареєструвалося 6 900 абітурієнтів, повідомляють в Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

На зовнішнє незалежне оцінювання з історії України не з’явилось близько 350 абітурієнтів з Полтавської області. Явка становила 94%, як і на минуле тестування з математики, зазначають в ХРЦОЯО.

Нагадаємо, на перше тестування з української мови та літератури явка становила 96%. У ХРЦОЯО відзначають тенденцію збільшення охочих проходити ЗНО з історії України та зменшення – з математики.