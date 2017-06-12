7 квартир заарештували у родича полковника, який купив браковану форму для ЗСУ

12.06.2017 Поділитися

Київський суд арештував 7 квартир і 2 нежитлових приміщення тестя начальника Головного військового представництва Міноборони, який фігурує у розслідуванні НАБУ за фактом закупівлі неякісної форми для військових. За даними «Слово і Діло», цим полковником є Олександр Костютін.

Слідством встановлено, що в період з 2015 по 2017 роки тесть начальника 3 363 ГВП МО придбав сім квартир в Києві площею від 31 до 51 м кв., а також два нежитлових приміщення – 16 і 27 м кв.

За інформацією розслідувачів, він підприємницькою діяльністю ніколи не займалася, працював водієм, а зараз є пенсіонером і проживає на Вінниччині.

Крім того, дружина і відповідно теща начальника цієї ж установи в 2011 році придбала за $40 000 автомобіль «Kia Sorento» 2011 випуску, а в 2016 – «Volkswagen Polo» 2011 випуску.

За версією НАБУ, придбання цього майна може бути пов'язано зі зловживаннями в Міноборони при закупівлі форми у 2015-2016рр.

Також зазначається, що сума контрактів, за якими була закуплена бракована форма, склала понад 82 млн грн.

Згідно службового розслідування, приймальний контроль здійснювався або формально, або з грубими порушеннями ГОСТу в інтересах приватних суб'єктів господарювання.

Як з'ясували детективи, перед підписанням договору маскувальні костюми з малюнком «Варан» проходили тестування у військовій частині А0224. Після 2-3 прань забарвлення тканини змінювався на більш світлий і зливався в один звело-коричневий відтінок, в місцях інтенсивної носки і на колінах фарба стиралася. Незважаючи на негативні результати, Міноборони придбало ці костюми.

Відділ моніторингу