70 нападів за рік. Чому фермерство стає небезпечним?

17.01.2017 Поділитися

Людмила Стельмах (Кучеренко), президент Полтавського обласного медіа-клубу.

Спеціально для «Останнього Бастіону»

Торішньої осені ЗМІ повідомляли про зухвале пограбування фермера у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Пізно увечері троє зловмисників у балаклавах розбили вікно й увірвалися до будинку, що був на околиці села Вільна Терешківка. Катували чоловіка, дружину й дитину розпеченою праскою, доки змусили віддати заощадження.

Злочинці до цього часу не знайдені. Звісно, що у сільській місцевості набагато «сприятливіші» умови для розбійних нападів, ніж у місті, де в багатоквартирних будинках і сусіди можуть почути шум і крики, й поліція прибуде на виклик швидше, а не тоді, коли злочинців і слід простиг.

А 5 січня ц. р. у с. Дрижина Гребля Кобеляцького району бандити здійснили напад на сім’ю 59-річної жінки-фермера. Близько 21.30 раптом перестали працювати стільникові телефони. Потім у будинку зникло світло. А коли чоловік вийшов надвір з’ясувати, чому немає електрики, отримав удар по голові чимось важким.

У будинку вони зв’язали подружжя, били, викручували пальці, погрожували пістолетом, вимагаючи гроші. Врешті забрали з автомобіля 25 тисяч гривень. До речі, перед тим, як зникнути, «гуманні» розбійники перебинтували закривавлену голову господаря обійстя.

Мобільні телефони запрацювали лише близько півночі. Певно, злочинці зуміли знеструмити трасформаторну, що живила вежу мобільного зв’язку.

Нападники були одягнені у білі маскхалати, білі бахіли, рукавиці, а їхні обличчя закривали шапки-балаклави. Машину вони залишили далеко від місця злочину. Тобто, діяли надто професійно, не залишивши ні відбитків пальців, ні відбитків підошв взуття.

Усе це наводить на думку, що діяли не аматори, а, може, й чинні чи екс-правоохоронці або навіть спецпризначенці. Ну як у Княжичах на Київщині...

Ще один випадок пограбування фермера з с. Бережнівка Кобеляцького району тільки зміцнює таке припущення. Проти нього поліція порушила кримінальне провадження, але «збивши» гроші, справу закрила. Однак під час обшуку в будинку правоохоронці побачили, де в потаєнному місці знаходиться сейф. Цього не знав ніхто, навіть родичі потерпілого. А через кілька тижнів, коли фермер свтякував у кафе день народження товариша, будинок пограбували: сейф ломами видерли зі стіни й вигребли з нього все, до копійки.

За словами начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Полтавській області полковника поліції Юрія Сулаєва за 2016 рік в області скоєно близько 70 розбійних нападів, в т.ч. й зі смертельними наслідками. Майже 70% з них розкрито.