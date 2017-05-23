75% української мови: Рада затвердила квоти на мову на ТБ

23.05.2017 Поділитися

Український парламент прийняв у другому читанні Закон № 5313 «Про затвердження квот на український контент у ЗМІ». За відповідне рішення проголосувало 269 народних депутатів.

Для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення частка передач і/або фільмів українською мовою має становити не менше 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 і з 18:00 до 22:00, – говориться у пояснювальній записці до Закону.

За словами голови профільного комітету Вікторії Сюмар, закон вступить в силу через 4 місяці після підписання.

Нагадаємо, минулого року набув чинності Закон, в перший рік дії якого радіостанції повинні випускати в ефір мінімум 25% україномовної музики і вести 50% ефіру українською мовою. Надалі пропорція збільшується. За два роки ці квоти повинні вирости мінімум до 35% і 60% відповідно.

Віктор Карпенко