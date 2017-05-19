8 млн українських пенсіонерів живуть за межею бідності

19.05.2017 Поділитися

Із 12 млн пенсіонерів, що проживають в Україні, 8 знаходяться за межею бідності. Тобто ¾ населення похилого віку витрачають більшу частину своїх пенсій на їжу. Більшість пенсіонерів отримують мінімальну пенсію у розмірі 1,3 тис. грн. А станом на 1 квітня цього року середній розмір пенсії в Україні становить 1,8 тис. грн. Це констатував прем’єр Гройсман, виступаючи перед Верховною Радою.

Зазначається також, що дефіцит Пенсійного фонду України (ПФУ) в 2017 році становить 141 млрд грн. А якщо в Україні не буде проведена пенсійна реформа, дефіцит ПФУ в 2018 році збільшиться до 175 млрд грн, в 2019 році – до понад 200 млрд грн.

В рамках реформи в Україні не планується підвищення пенсійного віку. За словами Гройсмана, пенсійний вік для працюючої особи залишиться на колишньому рівні (60 років). Вийти на нульовий дефіцит ПФУ планується протягом 7-10 років. В рамках пенсійної реформи також планується скасувати оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.

З 1 жовтня, якщо нова пенсійна реформа буде підтримана, 9 млн українських пенсіонерів можуть отримати підвищену пенсію. Проте наскільки розмір виплат буде вищий за теперішній – не відомо.

Планується також створення законопроекту про осучаснення та підвищення пенсій для «військових пенсіонерів», яких, до слова, в Україні проживає 2 млн осіб.

Віктор Карпенко