87 млрд на реформу освіти та майже 3,5 млрд грн витратять на Нову українську школу

04.07.2017 Поділитися

7% ВВП або 87 млрд грн має піти на реформу освіти в Україні. У міністерстві освіти та науки зазначили, що на реалізацію проекту Нової української школи необхідно витратити 3,47 млрд грн.

Виділити ці гроші мають із державного та місцевих бюджетів. Частину фінансів хочуть отримати від міжнародних фондів.

– Обсяг фінансових вкладень у 2017 році складатиме 1,2 млн грн, у 2018 році – 886,6 млн грн, у 2019 році – 954,1 млн грн, у 2020 році – 1,636 млрд грн, – кажуть у міністерстві.

Проте кошторис реформи може як збільшитися, так і зменшитись через те, що вищезазначена сума – неузгоджена.

Тим часом школи лохвицького земства продовжують руйнуватися через закриття сільських шкіл в Україні. Ці будівлі – унікальні в своєму роді, але їхнє використання нерентабельне у нашій країні.

Віктор Карпенко