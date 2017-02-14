9 каратистів з Полтавщини завоювали медалі Чемпіонату України

14.02.2017 Поділитися

Дев’ять каратистів із Полтавської області здобули медалі на Чемпіонаті України з кіокушинкай карате (WKO), що відбувся 11-12 лютого в Миколаєві.

1 місце

Анатолій Журавель, Олександр Свинаренко, Артур Перепелиця, Віталій Цуревський, Максим Дунаєвський, Руслан Сокол, Анастасія Строколіст

2 місце

Павло Божко

3 місце

Олександр Кривко

Шість із дев’яти каратистів – представники Лохвицької школи карате.

Спортсменів до змагань готували тренери Володимир і Олександр Прядка, Микола Богодистий та Іван Соломаха.

Повідомляється, що ці змагання були відбірковими до Чемпіонату Європи. Каратисти, що посіли І і ІІ місця, представлятимуть збірну України на ЧЄ в Данії 8-9 квітня.

Сергій Нагорний