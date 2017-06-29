9 полтавських паралімпійців отримуватимуть президентські стипендії
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26 червня на сайті президента з’явився указ №167/2017, яким призначаються стипендії для спортсменів-паралімпійців та дефлімпійців. Серед них – 9 полтавців.
Таким чином, президентські виплати отримуватимуть:
– Євгеній Богодайко – чемпіон ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з плавання;
– Юрій Божинський – срібний призер ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з плавання (12 000 грн);
– Дмитро Виноградець – чемпіон ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з плавання (15 000 грн);
– Роман Данилюк – бронзовий призер ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з легкої атлетики (10 000 грн)
– Ярослав Денисенко – срібний призер ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з плавання (15 000 грн)
– Сергій Ємельянов – чемпіон ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з параканое (15 000 грн)
– Оксана Хруль – срібна призерка ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з плавання (12 000 грн)
– Галина Бойко – тренер збірної команди України з плавання та тренерові чемпіона ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року Виноградця Д. М. (15 000 грн)
– Калайда Ілля – тренер збірної команди України з плавання та тренерові чемпіона ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року Богодайка Є. В. (15 000 грн)
Із повним списком нагороджених можна ознайомитися тут.
Віктор Карпенко