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9 полтавських паралімпійців отримуватимуть президентські стипендії

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9 полтавських паралімпійців отримуватимуть президентські стипендії

26 червня на сайті президента з’явився указ №167/2017, яким призначаються стипендії для спортсменів-паралімпійців та дефлімпійців. Серед них – 9 полтавців.

Таким чином, президентські виплати отримуватимуть:

– Євгеній Богодайко – чемпіон ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з плавання;

– Юрій Божинський – срібний призер ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з плавання (12 000 грн);

– Дмитро Виноградець – чемпіон ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з плавання (15 000 грн);

– Роман Данилюк – бронзовий призер ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з легкої атлетики (10 000 грн)

– Ярослав Денисенко – срібний призер ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з плавання (15 000 грн)

– Сергій Ємельянов – чемпіон ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з параканое (15 000 грн)

– Оксана Хруль – срібна призерка ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з плавання (12 000 грн)

– Галина Бойко – тренер збірної команди України з плавання та тренерові чемпіона ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року Виноградця Д. М. (15 000 грн)

– Калайда Ілля – тренер збірної команди України з плавання та тренерові чемпіона ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року Богодайка Є. В. (15 000 грн)

Із повним списком нагороджених можна ознайомитися тут.

Віктор Карпенко

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