902 людини звернулись до полтавських пунктів обігріву
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До полтавських пунктів обігріву звернулись 902 людини. Про це повідомляють в управлінні цивільного захисту при облдержадміністрації.
За їх словами, протягом останньої доби, до пунктів обігріву звернулась 21 особа. Загалом, від початку їх роботи, допомогу отримали 902 людей.
– Останніми днями спостерігається різке похолодання, що викликає значну кількість обморожень та нещасних випадків. Через це все більше жителів області звертається до нас, – додали в управлінні.
В області повноцінно функціонують 113 пунктів обігріву.
Відділ моніторингу