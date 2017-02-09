902 людини звернулись до полтавських пунктів обігріву

09.02.2017 Поділитися

До полтавських пунктів обігріву звернулись 902 людини. Про це повідомляють в управлінні цивільного захисту при облдержадміністрації.

За їх словами, протягом останньої доби, до пунктів обігріву звернулась 21 особа. Загалом, від початку їх роботи, допомогу отримали 902 людей.

– Останніми днями спостерігається різке похолодання, що викликає значну кількість обморожень та нещасних випадків. Через це все більше жителів області звертається до нас, – додали в управлінні.

В області повноцінно функціонують 113 пунктів обігріву.

Відділ моніторингу