91 земельну ділянку виділили полтавським захисникам України за тиждень – Держгеокадастр

26.12.2016 Поділитися

За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 1 563 накази про виділення земельних ділянок військовим, що захищають схід України – повідомляють у головному управлінні Держгеокадастру у Полтавській області.

Зокрема, на Полтавщині було прийнято 91 наказ про передачу українським військовим земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Лідерами за цими показниками стали Хмельницька область (504 земельні ділянки), Дніпропетровська та Черкаська області (131 і 108 земельних ділянок відповідно).

Нагадаємо, зараз Полтавщина займає 1 місце по Україні з забезпечення землею захисників нашої країни.