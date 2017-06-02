917 млн грн заборгувала Полтавщина за «комуналку»

02.06.2017 Поділитися

917 102 000 грн заборгувала Полтавська область за виплату комунальних послуг, повідомляє Держкомстат.

По різних видах комуналки наш регіон має виплатити 537 567 000 грн за газ, опалення та гаряче водопостачання – 292 739 000 грн, водопостачання та водовідведення – 29 893 000 грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 45 504 000 грн, вивезення побутових відходів – 11 399 000 грн.

Загалом, за січень-травень цього року українцям нарахували більше 39 100 000 грн за житлово-комунальні послуги. До слова, мешканцям Полтавщини нарахували 1 600 526 грн. З них оплачено 1 534 721 грн. Тож, загальний рівень оплати у області складає 95,9%.

Найменший рівень оплати має Сумщина – 54%, а найбільший Житомирщина – 122,4%.

Віктор Карпенко