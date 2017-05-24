96 млрд грн порушень, 23 затриманих: правоохоронці проводять обшуки у колишньому Міндоходів

24.05.2017 Поділитися

Понад 1 700 поліцейських і 500 військових прокурорів проводять 454 обшуки у 15 областях України, відбувається одномоментне затримання ряду осіб для доставки в суд для обрання запобіжного заходу. Антикорупційна операція, яку проводить Генеральна прокуратура України за участі Національної поліції, вже виявила близько 96 млрд грн збитків, завданих державі, пише «УНІАН».

– Вони будуть доставлятися авіатранспортом прямо сюди із врученням їм підозр і відправкою до Печерського районного суду (Києва) для розгляду по суті наших клопотань про обрання запобіжного заходу – арешту, – військовий прокурор Матіос.

Прокурор пояснив, що спецоперація стосується корупційних злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.

– Зараз відбувається операція відносно перших керівників та їх заступників 15 обласних управлінь Міністерства доходів і зборів (на той момент), так званих державних податкових адміністрацій, які мали пряму причетність до організації та функціонування податкових майданчиків, внаслідок чого злочинна організація Януковича і Клименка змогла збагатитися за рахунок платників податків на доведену слідством суму у 97 млрд грн, – Матіос.

Ця спецоперація, яку проводить Генпрокуратура, є найбільшою антикорупційною спецоперацією, яка проходить нині у масштабах країни. Близько 96 млрд грн збитків державі виявлено. Тривають затримання по всій країні. Правоохоронці проводять обшуки в 15 обласних управліннях колишнього Міндоходів, вже затримано 23 особи. Обшуки ще не завершені. «ОБ» слідкуватиме за оновленням інформації.

Віктор Карпенко