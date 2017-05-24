96% полтавських абітурієнтів з’явилися на перше ЗНО з мови та літератури

24.05.2017 Поділитися

На вчорашньому тестуванні ЗНО з української мови та літератури явка абітурієнтів склала 96%, повідомив у Харківському центрі оцінювання якості освіти (ХРЦОЯО).

Такі показники є типовими, відзначають у службі. Цим Полтавська область особливо не відрізняється від інших. Говорячи про конкретні цифри, у відомстві відзначають, що на ЗНО з української мови та літератури зареєструвалося 8798 абітурієнтів з Полтавської області.

Загалом по Україні цього року зареєструвалося для проходження тесту з української мови і літератури – 239 945, історії України – 182 219, математики – 113 113. Щороку, відзначають у Міносвіти, кількість абітурієнтів зменшується. Статистика і далі меншатиме, кажуть у відомстві.

Для порівняння, у 2016 році охочих скласти тести з української мови і літератури було 267 006 осіб, історії України – 193 307, математики – 132 165. Порівняно з минулим роком, створюється тенденція до збільшення охочих скласти зовнішнє незалежне оцінювання з таких навчальних предметів, як біологія та географія.

Абітурієнти охоче обирають українську мову для проходження. З усіх доступних предметів показники складають не менше 85%.

Віктор Карпенко