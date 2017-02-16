Абонентська служба «Полтаваобленерго» змінює адресу

16.02.2017 Поділитися

Абонентська служба та Інформаційно-консультаційний центр «Полтаваобленерго» невдовзі переїдуть у центр, в район міського Будинку культури (МБК).

Абонентська група та Інформаційно-консультаційний центр ПАТ «Полтаваобленерго» з 20 лютого 2017 року буде розташовуватися за адресою вул. Соборності, 46-В, у районі МБК, повідомляється на офіційному сайті організації. Вхід до абонентської групи — з вулиці Коваля (навпроти МБК).

Поряд розташовані зупинки громадського транспорту «Майдан Незалежності» та «Сінна».