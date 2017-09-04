Ахметов став єдиним українцем у рейтингу мільярдерів Bloomberg

04.09.2017

Скандально відомий бізнесмен Рінат Ахметов єдиним серед українських олігархів опинився у рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index (BBI). 4,38 млрд $ статків дозволили Ахметову посісти 439-е з 500 місць у рейтингу.

За офіційними даними, капітал Ріната Ахметова з січня 2017 року скоротився на 45,8 мільйонів доларів та дорівнює 4,38 мільярди доларів.

Незважаючи на статус найбагатшої людини в Україні, Ахметов є одним з найбільших боржників держави.

Статки Ахметова не в останню чергу пов’язані з його корупційною діяльністю. Нещодавно його компанії докупили останні 25% частки акцій «Київенерго» та «Західенерго». Після продажу компаній, їх вартість одразу зросла, а відповідно й тарифи на послуги для населення. Журналіст Дмитро Гнап провів цілу низку розслідувань стосовно махінацій «Київенерго».

«Ощущение скрытого н**** с этим повышением тарифов». Ахметівські підприємства знову відключають гарячу воду.

Окрім цього, Ахметов регулярно потрапляє у різноманітні скандали, одним з яких є ведення бізнесу з терористами Л/ДНР, та постачання ним «гуманітарних конвоїв» ДТЕК.

Не дивлячись на війну, ахметовські підприємства продовжують нарощувати прибуток.

Виручка компанії «Metinvest B.V.» (Нідерланди), власниками якої є Ахметов та Новінський, зросла на 42,9%, що дорівнює $663 млн.

За даними попередніх звітів, в цілому за перший квартал 2017 року виручка компанії Ахметова становила 1,853 млрд доларів, на 44% перевищивши показник першого кварталу минулого року, тоді як EBITDA підскочила в 3,4 рази – до 402 млн доларів.

Згідно зі звітом, EBITDA гірничодобувного дивізіону в березні виявилася негативною на рівні 23 млн доларів, тоді як в березні минулого року цей дивізіон спрацював з EBITDA 29 млн доларів.

EBITDA за березень-2017 металургійного дивізіону групи становила 174 млн доларів у порівнянні з 60 млн доларів у березні 2016 року, тоді як внутрішньо групові продажі в березні цього року сформували негативну EBITDA в 50 млн доларів проти позитивної EBITDA в 8 млн доларів в березні минулого року.

Зокрема, ПрАТ «Єнакіївський металургійний завод» (включаючи його Макіївську філію – ПрАТ «Макіївський металургійний завод»), ПрАТ «Єнакіївський коксохімпром», ПрАТ «Харцизький трубний завод», ПрАТ «Комсомольське рудоуправління», ПрАТ «Краснодонвугілля», ПрАТ «Донецьккокс» та Спільне українсько-швейцарське підприємство ТОВ «Метален»

Володимир Охріменко