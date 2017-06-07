Активіст: жевагівський «Ferrexpo» незаконно користується надрами в Кременчуцькому районі

07.06.2017 Поділитися

Виїзне засідання комісії з питань екології Полтавської обласної ради відбулося вчора в Горішніх Плавнях.

У її роботі взяли участь і депутати міської ради та представники громадськості. Головні питання, які розглядали на засіданні комісії, стосувалися впливу роботи Полтавського та Єристівського ГЗК на довкілля та здоров’я населення краю, повідомляє «Кременчуг.Today».

Громадські активісти порушували також юридичні аспекти роботи гірничо-збагачувальних підприємств. Представник ГО «Останній Бастіон» Олег Підгорний звернув увагу на те, що що дозволи на розробку родовищ надавалися одному підприємству (колись державному), а користуються ними приватні, що належать Жеваго.

Надра, що мають належати народу, опинилися у приватній власності, — констатує активіст.