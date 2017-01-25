Алі Башир: Володимир Кличко шокує світ 29 квітня

25.01.2017 Поділитися

Один з тренерів 40-річного Володимира Кличка Джеймс Алі Башир вважає, що українець шокує світ, коли зустрінеться з чемпіоном IBF в суперважкій вазі 27-річним британцем Ентоні Джошуа. Цей поєдинок відбудеться 29 квітня на стадіоні Уемблі, який буде обладнаний на 90 тисяч місць.

«Володимир буде прекрасно готовий, – сказав тренер каналу BaylorC TV. – Він завжди виходить на ринг готовим на 100 відсотків. Йому належить дуже серйозний бій проти великого, молодого, сильного і активного бійця з потужним ударом. У рингу зійдуться два великих і добре підготовлених панчера, і хтось опиниться в нокауті».

«Ми не знаємо, наскільки тверде підборіддя у Джошуа,– додав тренер. – У Володимира ж підборіддя точно не слабке, як вважають деякі. Сем Пітер тричі відправляв його на настил рингу, і кожен раз Володимир вставав і в підсумку виграв бій. При тому, що Пітер – це один з найбільш потужних панчерів у важкій вазі за останні 15-20 років. Кличко шокує всіх, і я чекаю неймовірний поєдинок. Думаю, що це буде вибуховою бій, який не триватиме довго. Один з цих хлопців опиниться в нокауті. Не бачу шансів, що майбутній бій пройде повну дистанцію».

Відділ моніторингу