Альтернативу «Вконтакте» хочуть створити канадці для українців

19.05.2017 Поділитися

Команда з 30 програмістів із канадської IT-компанії «StartupSoft» заявила про бажання створити соцмережу «Ukrainians». Про це повідомляє офіційна сторінка соцмережі.

– Команда з 30 програмістів із «StartupSoft» разом з Олександрою Струмчинською готові розробити українську соцмережу одночасно для трьох платформ: web, iOS i Android. Якщо до 1 червня кількість підпиcників досягне 50,000+, «StartupSoft» розробить продукт протягом 4-х місяців , – йдеться у повідомленні.

За день збору підписів бажання мати власну українську соцмережу висловили більше 11 тис. користувачів.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж «ВКонтакте» та «Одноклассники», а також пошукової системи «Яндекс». Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України. Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту «1С» доручено розробити Кабінету міністрів і Службі безпеки за участі Нацбанку.

В Україні зараз існує як мінімум 6 соцмереж, які також можуть бути альтернативою забороненим російським сайтам. Але конкуруючи з такими гігантами як «Facebook» або «Twitter» не мають у себе значну аудиторію.

UkrOpen. Ця соцмережа не скопіювала сайти, які вже існують. Написана з нуля, запевняють розробники. Вбудована система пошуку новин. Дає змогу обговорювати події з іншими користувачами. На сайті дозволено реєструватися лише особам, старшим 13 років, повідомляє openukraine.com.ua.

«Українці». Одна з перших українських соцмереж. Заснована 2009 року. Розробники хотіли створити патріотичну соцмережу, яка б популяризувала українську мову. На сайті приблизно 20 тис. користувачів. «Українці» підтримують лише текст. Музики і відео немає.

Ц.укр. Сайт має кириличний домен. Назва означає «Це – Україна». Молода українська соцмережа. Створена під керівництвом Михайла Гриненка. Під час реєстрації можна одразу перенести всю свою інформацію з «ВКонтакте».

hurtom.com. Сайт для обміну матеріалами українською мовою. Є форум, де можна обговорювати фільми, книжки та комп'ютерні ігри.

ukrface.com.ua. Соцмережа, що об'єднує «Facebook» і «ВКонтакте». Містить особисту сторінку користувача, музику, фото, відео і загальний чат. «UkrFace» – єдина з соцмереж містить переклад інтерфейсу кримськотатарською мовою.

Weua.info. Ресурс був створений у 2014 році, має власний інтерфейс. Можливості соцмережі такі ж, як у «ВКонтакте» – користувачі можуть слухати музику, дивитись відео, створювати спільноти та, звичайно, переписуватися з іншими людьми. Аби привабити ще більше аудиторії зараз засновники оновлюють сайт.

Віктор Карпенко