Американська психіатрична асоціація офіційно визнала «селфі» психічним розладом

20.04.2017 Поділитися

Американська психіатрична асоціація (АПА) офіційно підтвердила те, про що багато хто й сам здогадувався: постійне фотографування себе (так звані «селфі») є психічним розладом.

Розлад називається «селфітіс» (selfitis) і визначається як обсесивно-компульсивне бажання сфотографувати самого себе і викласти фото в соціальних медіа як спосіб заповнити недолік самоповаги і прогалину в близькості.

Відповідно до рішення Американської психіатричної асоціації, існує три рівня розлади:

1. Граничне селфітіс: фотографувати самого себе, принаймні тричі на день, але не відправляти фото в соціальні мережі;

2. Гостре селфітіс: фотографувати самого себе принаймні тричі на день і розміщувати кожну з фотографій в соціальних мережах;

3. Хронічне селфітіс: неконтрольоване бажання фотографувати самого себе цілодобово і розміщувати всі зроблені фотографії в соціальних медіа більш ніж шість разів на день.

Крім того, нещодавно стало відомо, що вчені визнали публікацію фотографій зі спортзалу або з ранкових пробіжок ознакою наявності серйозного психічного захворювання – нарцисного розладу особистості.

За матеріалами http://videonews.com.ua