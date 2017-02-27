Антон Геращенко розпивав шампанське в компанії з віце-спікером Держдуми Росії Толстим

27.02.2017 Поділитися

Радник глави МВС Арсена Авакова Антон Геращенко був помічений разом з віце-спікером Держдуми Росії Петром Толстим (в минулому – телеведучим «Першого каналу»). Фотографії опублікував сам Петро Толстой на своїй сторінці в Facebook.

На фотографії видно, як представник президента у Верховній Раді України Артур Герасимов і нардеп Антон Геращенко, після закінчення сесії ПА ОБСЄ, п’ють шампанське в компанії Петра Толстого.

Фото: facebook.com/tolstoy.petr

При цьому політик зазначив, що російська сторона «повністю готова і завжди відкрита до діалогу з припинення кровопролиття на Донбасі і пошуку рішень для виконання Мінських угод».

Фото: facebook.com/tolstoy.petr

«Чим зможемо допоможемо нашим сусідам», – написав він.

Як повідомляла «Країна», Антон Геращенко ще в 2015 році пропонував віддати Севастополь в оренду Росії. У своєму пості в соціальній мережі Facebook від 12 січня 2015 року народний депутат Геращенко пропонував віддати в оренду Росії Севастополь на 30-40 років.