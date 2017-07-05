Археолого-керамологічна академія в Опішному дослідила навколишні ґрунти

05.07.2017 Поділитися

Учасники Археолого-керамологічної академії в Опішному долучилися до унікальних дослідницьких проектів. В першу чергу мова йде про інтеграцію археологічних і палеогрунтознавчих досліджень, які відтворюють деякі особливості давнього ландшафту навколо археологічної пам’ятки. Як зазначає кандидат географічних наук, науковий співробітник відділу палеогеографії Інституту географії НАН України Анатолій Кушнір, на Опішнянському городищі ведуться пошуки «похованих ґрунтів», а також здійснюються дослідження особливостей навколишніх ґрунтів, як вони змінюються стосовно рельєфного положення.

Роботи вже дали цілу низку цікавих результатів, зокрема на одній із ділянок вдалося зафіксувати ґрунти, які вказують на існування тут у давнину лісових масивів, що були вирублені для господарських потреб. Ґрунти взято на аналізи і їх подальші дослідження вже будуть відбуватися в лабораторіях. Для цього будуть проведені хімічні та споро-пилкові аналізи.

На думку кандидата історичних наук, куратора Академії Юрія Пуголовка, ці дослідження є унікальними та необхідними, адже вони значно розширюють науковий потенціал археологічних розкопок, а проведені спільно з палеогрунтознавцями роботи є першими в Україні для археологічних пам’яток літописних сіверян.

Зазначимо, І міжнародний літній практикум з археологічної керамології триває на Полтавщині.

Захід відбувається за підтримки ГС «Останній Бастіон».

Сергій Нагорний