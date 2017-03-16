Денис Казанский, опубликовано в издании Четвертая власть

Публікується мовою оригіналу

Новый представитель Петра Порошенко в Верховной Раде имеет дурную репутацию. Фамилия Герасимова очень скоро станет в один ряд с фамилиями других одиозных представителей окружения Петра Порошенко - Кононенко, Березенко и Грановского.

Новым представителем Президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде стал народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов. Такое решение было обнародовано сегодня, 30 мая, на странице вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Решение это, учитывая репутацию Герасимова, прямо скажем, неоднозначное.

Пока Герасимов пребывал в тени, о нем вспоминали не часто и в основном в связи с различными скандалами. Нардеп считался куратором (или как чаще говорят — «смотрящим») Донецкой области, и его деятельность до сих пор была сосредоточена в основном там. Однако нынешняя должность делает Артура Герасимова фигурой общегосударственного масштаба, что заставляет повнимательнее присмотреться к его персоне.

Герасимов впервые получил известность в 2012 году, когда выдвинул свою кандидатуру в депутаты Верховной Рады на мажоритарном округе № 51 в Горловке. В этом городе Герасимов шел на выборы как представитель «команды Сергея Шахова» — одиозного предпринимателя из Стаханова Луганской области. Сергея Шахова называют выходцем из криминальных кругов, который в прошлом был известен в городе как «Кит» или «Валютчик».

В тему: Сергей Думчев и представитель Порошенко Сергей Шахов застраивают заповедник в центре Киева

Авторитетные украинские журналисты неоднократно указывали на коррупционные связи Шахова с представителями режима Януковича, в частности с семьей Пшонки. Почему президент назначил своим представителем в парламенте члена столь неоднозначной команды — пока загадка. Вероятно, Петру Порошенко предстоит ответить на множество неприятных вопросов касательно фигуры Герасимова.

На парламентских выборах 2012 года Сергей Шахов и представители его команды выдвигали свои кандидатуры в мажоритарных округах Донецкой и Луганской областей. Вся команда прославилась тем, что применила революционную (на тот момент) схему подкупа избирателей.

Члены команды Шахова раздавали избирателям на своих округах специальные «членские книжки», напоминающие свои видом советские партбилеты. Для получения такой книжечки достаточного было показать прописку. В каждой книжке имелось 30 отрывных талонов, каждый из которых в свою очередь можно было «обналичить» на 50 грн. Получив такой билет, избиратель должен был приходить с ним на митинги представителей команды Шахова и обменивать отрывные талоны на деньги у «контролеров». Схема работала очень эффективно. Благодаря ей на митинги членов команды Шахова всегда приходило много людей, хотя сами члены команды были в основном никому не известны. Раздачу денег «шаховцы» называли «материальной помощью».

Процесс в общих чертах зафиксирован на этом видеоролике. Здесь анонсированную встречу с избирателями удалось заснять журналистам одного из лисичанских телеканалов.

И сам Артур Герасимов, и другой представитель команды Шахова в Горловке — киевский предприниматель Владимир Поддубный, который баллотировался на соседнем 52-м мажоритарном округе — были для города никому неизвестными чужаками. Однако народу очень нравились «красные книжечки» и «талончики» кандидатов. Поэтому выступления Поддубного и Герасимова пользовались популярностью. Информацию о том, как члены команды Шахова покупали избирателей в разных городах Донбасса, можно сегодня в избытке найти с помощью любого интернет-поисковика.

По данным сайта Gorlovka.ua, общее число получателей «материальной помощи» в округах №51 и 52 достигло 20 000 человек. Однако это в итоге не помогло Герасимову и Поддубному выиграть, оба они заняли на своих округах только вторые места. Победить в 2012 году представителей Партии регионов в Донбассе было невозможно.

Работал на команду Шахова в Горловке в то время и еще один гражданин, который прославился значительно позже. За безопасность Герасимова и Поддубного отвечал Игорь Безлер – в то время еще не террорист, а всего лишь отставной спецназовец и бывший руководитель ритуальной службы КП «Простор». В сети до сих пор доступно видео, снятое в 2012-м году кандидатом от «Батькивщины» на 51-м округе Владимиром Веселкиным, у которого случился конфликт с людьми Герасимова из-за расклейки листовок. Сторону Герасимова представляли Игорь Безлер и Евгений Татарчук, которые пытались отнять в Веселкина видеокамеру. Евгений Татарчук, нападавший на оппозиционного кандидата Веселкина, до сих пор работает с Артуром Герасимовым.

Сам Герасимов пытался неоднократно откреститься от связей с Безлером. Он признал, что будущий полевой командир боевиков действительно работал у него короткое время водителем, но не отвечал за безопасность. В то же время другой горловский член команды Шахова Владимир Поддубный еще в своем старом интервью 2012 года признавал, что Игорь Безлер отвечает за порядок в команде и давал «шаховцам» своих людей.

«Он отвечает за порядок. Он порекомендовал нескольких людей, которые нам помогают», — говорил Поддубный.

После выборов 2012 года Артур Герасимов долгое время никак не напоминал о себе. Его следующее появление в публичной политике пришлось уже на 2014 год, после резкого усиления влияния Петра Порошенко. Артур Герасимов давно заявлял о своей близости к Порошенко. Еще на выборах 2012 года на своем округе он в своих агитационных материалах утверждал, что Петр Порошенко поддерживает его кандидатуру.

На внеочередных выборах в парламент 2014 года Герасимову уже не пришлось выдвигать свою кандидатуру на округе. Он прошел в парламент по спискам «Блока Петра Порошенко» и сегодня является одним из членов президентской фракции в парламенте.

В команде президента Артур Герасимов стал отвечать за Донецкую область, где с его именем в последние годы также было связано несколько крупных скандалов. Герасимова обвиняли в продаже выборов на ряде мажоритарных округов в 2014 году, а также в продаже городских партийных организаций БПП местным олигархам, готовым заплатить за партийные посты.

В частности на 48-м округе в Краматорске члены ОВК открыто заявили, что Артур Герасимов продал округ кандидату Максиму Ефимову, который в итоге и победил.

Довольно много вопросов вызывает и тесное сотрудничество Артура Герасимова с депутатом Олегом Недавой, который был избран в Верховную Раду в 2014 году по мажоритарному округу в Углегорске. После потери Углегорска в ходе боевых действий января-февраля 2015 года, Недава фактически остался депутатом без округа, и по факту на данный момент не представляет в парламенте ничьи интересы.

Олег Недава является человеком одиозного олигарха Юрия Иванющенко, приближенного к беглому президенту Януковичу. В прошлом он был одним из топ-менеджеров в компании «Карпатыбудинвест», принадлежавшей Иванющенко.

Имеет ли какую-нибудь связь назначение человека, связанного с менеджером Иванющенко, с недавней историей с отменой розыска самого Иванющенко? Судить голословно мы не вправе, но каждый читатель может сделать выводы самостоятельно.

Еще об одном скандале, в котором упоминалось имя Герасимова, «Четвертая власть» писала еще в прошлом году, в преддверии местных выборов. Громкий конфликт возник в мариупольской городской организации БПП, бывший глава которой Сергей Нестеров обвинил Артура Герасимова в том, что тот продал организацию местному бизнесмену Юрию Тернавскому.

В этом скандале засветился уже знакомый нам помощник Артура Герасимова — Евгений Татарчук, который вместе с Игорем Безлером нападал в Горловке на Владимира Веселкина. Сергей Нестеров заявил, что Татарчук угрожал ему, и записал его угрозы на диктофон. Татарчука также можно узнать на этом видео, которое было снято журналистами «Общественного ТВ Донбасса».

Стоит также отметить, что похожая история произошла и в Славянске, где по инициативе Артура Герасимова и Олега Недавы был смещен со своей должности и.о. мэра Славянска украинский патриот и давний идеологический противник «Партии регионов» Олег Зонтов. Об этом в свой публикации подробно писала «Украинская правда.

Вероятно, у президента Порошенко имелись очень веские основания для того, чтобы назначить своим представителем в Верховной Раде человека с таким бэкграундом. По всей видимости, деловые качества Артура Герасимова столь высоки, что гаранта не смущает даже его очевидная связь с «Юрой Енакиевским». Можно предположить, что Герасимова и Порошенко связывает некий общий бизнес, однако доказательств этого найти пока не удалось. Но так или иначе, все идет к тому, что фамилия Герасимова через некоторое время станет в один ряд с фамилиями других одиозных представителей окружения Петра Порошенко — Кононенко, Березенко и Грановского.

Очевидно, президенту еще придется ответить на ряд неприятных вопросов в связи с таким назначением. А вот любители посетовать на «реванш регионалов» и «договорняки» действующей власти с представителями старого режима получили в свои руки еще один мощный козырь.