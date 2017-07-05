Аваков має спеціальну людину для рейдерських захоплень

05.07.2017 Поділитися

Одна й та ж особа керувала побиттям людей під час рейдерських захоплень і в Бережинці, і в Житомирі, пише «UA1»

Рейдерські захоплення, в яких бере участь Національна поліція і Нацгвардія, має одного ключового виконавця. Людиною, яка за особистою вказівкою глави МВС Арсена Авакова здійснює рейдерські захоплення, виявився заступник начальника департаменту превентивних дій НПУ Роман Піцків.

Колишнього кандидата в депутати від «Народного фронту» Піцківа впізнали і під час захоплення сільськогосподарського підприємства в Кіровоградський, і під час захоплення Житомирської кондитерської фабрики «ЖЛ» на початку 2016 року. Обидва випадки повністю схожі. Після того, як законним власникам вдалося відстояти своє майно від тітушок, його захопила поліція і Нацгвардія під керівництвом Піцківа.

Обведений червоним Пікців

Власник Житомирської кондитерської фабрики «ЖЛ» Ігор Бойко впізнав Піцківа з випусків новин про захоплення земель в Бережинці. «Коли в ніч з 4 на 5 січня 2016 року Піцків та тодішній начальник поліції Житомирської області вимагали в мене віддати Пашинському мою фабрику, я не знав, хто він такий, бо він не представився. Лише тепер з новин я дізнався його ім’я та посаду», – каже Бойко.

В ніч з 4 на 5 січня 2016 року територію Житомирської кондитерської фабрики атакувала поліція та Нацгвардія. Співробітників фабрики, а це переважно жінки, жорстоко били та викидали за ворота підприємства.

«Піцків та Рудик тоді мені сказали, що мають наказ особисто від Авакова зачистити територію фабрики та викинути всіх працівників. Вони дали мені годину на те, щоб я вмовив працівників вийти з території. Інакше, як сказав Піцків, «ми вас тут усіх поламаємо». Після захоплення поліцією фабрика й досі в руках бандитів Пашинського», – розповідає американський інвестор.

Про те, що Роман Піцків виконує особисті накази Авакова, говорять і в Штабі блокади торгівлі з окупантами. Екс-командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський розповів UA1, що наказ жорстоко бити ветеранів АТО в Бережинці поліція отримала саме з Києва. «Місцева поліція без вказівки з Києва цього б не робила. Особливо жорстоко били співробітники КОРДу з Києва. Вони справжні садисти. Мене перевернули і двічі вдарили головою об землю, намагалися зламати ногу. Це при тому, що я був беззбройний і не пручався», – каже комбат «Донбасу».

Виногродський підтверджує, що саме Роман Піцків керував побиттям селян та ветеранів АТО. При цьому, за його словами, прокурор Кіровоградської області запевнив, що не давав поліції жодних розпоряджень і не направляв її в Бережинку. Зараз речники міністра внутрішніх справ Авакова розповсюджують неправдиву інформацію про те, що заяв побитих ветеранів немає.

«Ми написали 25 заяв про побиття ветеранів АТО. Приблизно стільки ж написали фермери. Ці відомості внесені в ЄРДР, прокуратура почала розслідування. Двоє постраждалих зараз лежать в лікарні зі струсом мозку», – повідомив Виногродський.