«Аваков сказав, що буду» – Кива заявив про президенство

04.07.2017 Поділитися

Аваков пообіцяв своєму раднику Іллі Киві президенство

Засуджений за хабарництво Ілля Кива сказав, що має «широкі і важливі завдання, яке поставило йому його керівництво». Під широкими і важливими завданнями Кива має на увазі керівництво країною.

«У меня стоят, наверное, более широкие и важные задачи, которые определил мне мое руководство», сказав Кива в інтерв’ю на каналі «Skrypin.ua». На питання журналіста, які саме завдання, Ілля Кива заявив, що керівництво країною, додавши, що всьому свій час.

«Аваков сказав – будеш президентом?», – уточнила журналістка.

«Аваков сказав, що буду» – рішуче відповів Кива.

Нагадаємо, у квітні 2016 року Глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе звільнила Киву з посади голови департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції за некоректні висловлювання.

Під час роботи заступником начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області Кива був звинувачений у хабарництві. У грудні 2013 року Октябрський суд Полтави визнав Киву винним у хабарництві. Наступного року суд переглянув вирок та застосував закон України про амністію.

У 2016 році ГУ Нацполіції у Полтавській області відкрило кримінальне провадження стосовно зникнення з обласного центру МСЕК медичної документації Іллі Киви та хворого на шизофренію інваліда водночас ІІ і ІІІ групи Сергія Чередніченка.

У судовому рішенні за 2014 рік про зняття судимості з Іллі Киви зазначалося, що він має інвалідність другої групи. За словами екс-очільниці обласного центру МСЕК Тетяни Жабо, лікарі виявили у Іллі Киви розлади психіки, які не дають йому права володіти зброєю та працювати в правоохоронних органах, повідомляло ІВ «Полтавщина».

Також наприкінці 2015 року у коментарях на сторінці Іллі Киви у Facebook з’явилися скани документів, що підтверджують його психічне захворювання, але згодом виявилося, що вони фальшиві, зазначає «Полтавщина».

Схожу інформацію наводив відомий правозахисник Василь Ковальчук зазначивши, що Киві «можна поспівчувати, він хвора людина, у нього епілепсія, ІІ група інвалідності».

Недавно Кива погрожував журналістам «NewsOne».