Аваков став для «мусорні» надійним дахом – Кухар

29.06.2017 Поділитися

Журналіст Максим Кухар у своєму Facebook відреагував на криваві події з побиттям ветерантів АТО на Кіровоградщині бійцями Нацгвардії.

Колишній шеф-редактор Forbes пише, що Авакова призначали керівником МВС для того, що він затягнув паски міліції і змінив окупантське ставлення силовиків до українців. Натомість він став надійним дахом міліції у безчинстві останньої. Своєю брехнею і безчинством керівник МВС довів ситуацію до точки кипіння.

«Вообще-то Авакова назначали на МВД для того, чтобы он поумерил аппетит ментов. Чтобы они к своим областям и районам перестали относится как оккупанты.

Но он не уговорил подчиненных умерить амбиции, а стал для мусорни надежной крышей. И все сволочные ментовские бизнесы — игровые залы, бордели и прочее чувствуют себя сегодня прекрасно. Рейдерство – цветет. Избиения и грабежи — тысячами никто не расследует.

А новых патрульных и дальше морят смешной зарплатой дожидаясь, пока все они от голода научатся продавать наркоту и собирать дань — став полновесными винтиками мусорской мафии.

И такое безделие Авакова конечно же не могло привести к миру. Обозванная полицией мусорня снова готова поставлять стране Врадиевки в любых масштабах и количествах. И в такой ситуации конечно же грош цена всем усилиям по стабилизации, коалициям и соглашениям.

Когда завтра где-то сожгут целый райотдел вместе с мусорами и весь народ будет при этом ликовать и подбрасывать дрова в костер — то вот это будет проблема.

И Аваков, своим враньем и бычеством, уже довел ситуацию на самую грань этой проблемы», написав Кухар.

Зазначимо, 30 червня о 09:30 у м. Кропивницький на пл. Героїв Небесної Сотні під стінами Кіровоградської обласної ради мітингуватимуть підприємці, селяни та постраждалі від рейдерів та підчас побоїща спецназом Ветеранів АТО.



Мітингувальники вимагатимуть: відставки керівника поліції Кіровоградської області, покарання силовиків за побиття селян і Ветеранів АТО в селі Бережинка 27 червня, притягнення до відповідальності рейдерів-тітушок, які були затримані підчас чергового нападу на хазяйства фермерів 26 червня, доведення справи про рейдерство сільськогосподарських земель, долучення до справи про рейдерство доказів фальсифікацій.