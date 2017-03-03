Аваков виявився причетним до кришування масштабного ігрового бізнесу

03.03.2017 Поділитися

Чергове журналістське розслідування, яке провела Надія Бурдей для програми «Наші Гроші» з Денисом Бігусом, призвело до оприлюднення шокуючої інформації: виявилося, що найбільша в Україні мережа інтернет-клубів «Онлайн» (раніше – «В Сети»), є не що інше, як трохи замаскована структура законодавчо заборонених ігрових клубів з азартними іграми. Більш того: журналістам стало відомо, що вся мережа оформлена на колишнього співробітника МВС і за сумісництвом водія одного з нардепів, сусіда заступника міністра МВС.

Те, що гральний бізнес заборонений в Україні з 2009 року не стало перешкодою для практично легалізованої протизаконної діяльності. За даними Бурдей, після того, як в 2014 році міністр Арсен Аваков клятвенно пообіцяв закрити всі до єдиного нелегальні ігрові клуби, погрожуючи персональною відповідальністю керівникам обласних управлінь МВС, кількість таких закладів різко збільшилася. Наприклад, близько року тому в елітних районах всіх великих міст країни одномоментно з’явилося більше ста «точок» під загальною вивіскою «В Сети», які на папері іменувалися інтернет-клубами, а насправді були оснащені слот-машинами (ігровими автоматами на базі комп’ютерів).

Відкрити таку точку міг кожен охочий, який володів сумою в $ 15-20 000 і бу готовий підписати договір франшизи з власниками. У цю суму включався не тільки оплата «вивіски», що страхує від потенційних «проблем», але і закупівля електронного обладнання, що включає ігрові станції, центральний сервер і касовий апарат. Таким чином, кожен власник окремого «клубу»– самостійна юридична особа, що формально придбала право на франчайзинг послуги. Але те, що управляються воні всі централізовано, нескладно помітити: після чергового анонса в МВС операції проти ігрозалов, мережа миттєво і повсюдно змінила вивіску на «Онлайн».

«ОБ» наприкінці грудня 2016 року писали про функціонування щонайменше 48 точок нелегальних ігрових закладів, підпільних казино та лотомаркетів у Полтаві, які продовжували діяти навіть після так званих перевірок і сумнівної операції МВС.

Інформатори з лав МВС повідомляли, що кожний із підпільних ігрових закладів віддає поліцейському«даху» в середньому по тисячі баксів на місяць за «імунітет».

Нагадаємо, на днях мережу вразило відео, відзняте в одному з приміщень Мін’юсту, де в людей (переважно, осіб похилого віку) відрами збирали гроші.

Видання припустило, що Міністр юстиції Павло Петренко, імовірно, почав закріплювати схеми нейропсихологічного впливу на електорат.