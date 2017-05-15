Азаров, Захарченко та Курченко керують проплаченими Росією «мітингами» – СБУ

15.05.2017 Поділитися

Проплаченими акціями в Україні, які куруються з Росії, керують колишній Прем’єр-Міністр України Микола Азаров, ватажок так званої «ДНР» Віталій Захарченко, а також один з олігархів «сім’ї» Януковича – Сергій Курченко.

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак. За його словами, тільки в Києві працює близько 40 організаторів таких акцій, ідентифіковано близько 5 тис. осіб, які беруть участь у замовних мітингах.

Грицак сказав, що противник ставить дві мети: дестабілізація і дискредитація України. А одним із напрямів противника – «створення підконтрольних Росії суспільно-політичних структур» на території України.

– Росіяни вміло грають і маніпулюють проблемними аспектами життя українського суспільства і, створюючи громадські об'єднання, дестабілізують ситуацію всередині держави. Ці речі вони щедро фінансують. Багато акцій, які проводять в Києві та багатьох містах України, дійсно є замовними. Українські громадяни мають право на протести, і є маса питань до влади, але я хочу попросити свідомих громадян не вестися на ці речі. Не йти за 150-200 гривень перекривати дороги, пікетувати і носити плакати - до кінця не усвідомлюючи навіть, що на них написано, – сказав він.

Глава Служби безпеки зазначив, що на одному з допитів учасник таких протестів зізнався, «хто дає гроші та стоїть за цими акціями».

– Називаються безпосередньо Захарченко, Курченко, «Комітет визволення України», Азаров і тому подібні. Дульський сказав мені: «Я тру з усіма – з кого струсив бабки, ті акції і проводимо», – заявив глава СБУ.

Пізніше Грицак повідомив, що затримано 8 осіб, яким оголошено підозру по 110 і 161 статтями ККУ.

Довідково: Стаття 110 Кримінального кодексу – Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Карається строком від 3 до 12 років ув’язнення в залежності від тяжкості злочину. Стаття 161 Кримінального кодексу – Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії. Покарання – від штрафу в розмірі до 50 неоподаткованих мінімумів до 5 років позбавлення волі.

Віктор Карпенко